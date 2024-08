Duplantis mit Weltrekord zu Stabhochsprung-Gold!

Chebet vor Hassan

In einem dramatischen 5000-m-Finale der Frauen setzte sich Beatrice Chebet in 14:28,56 gegen die holländische Favoritin Sifan Hassan (14:30,61) und die Italienerin Nadia Battocletti (14:31,64) durch. Nach Silber und Bronze über 5000 m bei Weltmeisterschaften war die 24-jährige Kenianerin damit am goldenen Ziel angelangt. Hassan, die bei den Spielen in Tokio Olympia-Siegerin über 5000 m und 10.000 m geworden war, hat in Paris noch über 10.000 m und im Marathon zwei weitere Medaillen-Chancen.