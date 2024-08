Wie funktioniert Rekuperation beim E-Auto?

Bergab wird Energie gesammelt

Wenn ein Hybrid- oder Elektroauto einen Berg hinunterfährt (außer im Segelmodus) oder der Fahrer aktiv aufs Bremspedal tritt (jedenfalls in den meisten Fällen), wird automatisch der Elektromotor als Generator genutzt. Das Antriebsaggregat hört dabei auf, die Räder anzutreiben. Stattdessen übertragen diese nun die Bewegungsenergie über den Antriebsstrang zum Elektromotor, der ähnlich wie der Dynamo eines Fahrrads funktioniert: Er bremst das Auto, indem er Bewegungsenergie aufnimmt und in elektrischen Strom umwandelt. Die bei diesem Prozess zurückgewonnene kinetische Energie wird in die Hochvolt-Traktionsbatterie eingespeist. Beim Anfahren und Beschleunigen kann sie dann aus dem Akku wieder in den E-Motor fließen, der das Fahrzeug antreibt.