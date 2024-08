Nur bei den Tickets in der „gleichen Liga“

Das Transfer-Wettbieten um ÖFB-Teamspieler Alex Prass zieht sich wie ein Kaugummi, heute steht der 23-Jährige plötzlich wieder in Sturms Kader. Wie auch Othar Kiteishvilli, der hat aber erst vier Trainings in den Knochen. Rund acht Millionen Euro hat Sturm bislang investiert, etwa in die fixe Verpflichtung von Mika Biereth und in Ex-Rapidler Emanuel Aiwu. Peanuts. Prass soll das Doppelte einspielen. Und die fetten Champions-League-Millionen kommen ja auch noch. Erst dann, in einem Monat, soll Sturms Formkurve ganz oben sein. Das spricht heute für Rapid.