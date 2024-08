Lobnig entsetzt: „Das ist ein absoluter Wahnsinn!“

„Als würde man Sprintern sagen, ihr sprintet jetzt nur 60 m“

„Mich wird es zwar nicht mehr betreffen“, meinte die 34-jährige Lobnig, da sie künftig auf den neuen Olympia-Bewerb Küstenrudern setzen will. „Aber das ist ein absoluter Wahnsinn, die Strecke um 500 m zu verkürzen. Das ist so, als würde man den Sprintern sagen, ihr sprintet jetzt nur 60 m.“ Jean-Christophe Rolland, Präsident des Weltverbandes, freilich verkaufte die Neuigkeit bei einer Pressekonferenz am Olympia-Schauplatz in Vaires-sur-Marne als tolle Neuigkeit. Nun könnten die Ruder-Bewerbe im Herzen der Spiele stattfinden und nicht drei Stunden entfernt.