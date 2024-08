100.000 $ – und auch ein Angebot von Jake Paul

Und das hat es durchaus in sich. Paul, mit knapp 27 Millionen Insta-Followern ein veritables Social-Media-Schwergewicht, bietet Carini tatsächlich einen Kampf auf einer von ihm organisierten Veranstaltung an. Das würde Carini bestimmt eine Menge Popularität bringen: erstens aufgrund von Pauls Reichweite, zweitens, weil dabei buchstäbliche Schwergewichte wie etwa Mike Tyson mit von der Partie sind. Er mache ihr das Angebot, „weil deine Träume nicht wahr werden konnten“, schreibt Paul an Carini – „wegen verrückter Regelungen in dieser Welt“.