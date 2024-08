Nach Einbruch in Tirol endete Verfolgung in Bayern

In Vorderthiersee im Bezirk Kufstein war es am Freitagabend zu dem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Nachbarn bekamen davon Wind und schlugen sofort Alarm. „Die Mitteiler konnten der österreichischen Polizei Teile des Kennzeichens des vom Tatort flüchtenden Pkw nennen“, heißt es vonseiten der bayrischen Polizei.