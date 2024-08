Wizani mit Kreuzbandriss in Qualifikation raus

Wizani sprach von einem „überwältigenden Gefühl“, als er in die Halle getreten sei. „Das Ergebnis war so nebensächlich, als ich die Atmosphäre mitbekommen habe. Weil es so ein gigantisches Gefühl war, dazustehen, diese Unmengen an Leuten zu sehen, die für einen gejubelt haben.“ Auch wenn die Übung weit von seinem eigentlichen Niveau entfernt gewesen sei, sei er „wahnsinnig glücklich“ darüber, weil er das erste Mal seit November eine Kür mit zehn Sprüngen gemacht habe. Den Titel holte sich der Belarusse Iwan Litwinowitsch mit 63,090, der als neutraler Athlet dabei war und sein Tokio-Gold wiederholte.