Urlauberin machte „goldigen“ Fund im Ossiacher See

Einen goldenen Fund machte Angelika (9) aus Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich, beim Schwimmen und Tauchen in St. Urban am Ossiacher See. „Sie erblickte etwas Glänzendes am Grund des Sees, tauchte hinunter und holte einen Ring aus dem Wasser“, schreibt ihr Opa Franz Pfabigan der „Krone“.