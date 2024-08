Murrays Karriere endete im Doppel-Viertelfinale

Murray hatte seinen anstehenden Rücktritt vor den Spielen angekündigt. Der Schotte, der in seinem Zenit zu den „Big Four“ mit Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic gehörte, hatte die Weltranglisten-Spitze seit 2016 während insgesamt 41 Wochen inne. 2012 gewann Murray die US Open, 2013 und 2016 triumphierte er in Wimbledon. 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro wurde er Olympiasieger im Einzel, 2012 holte er zudem Silber im Mixed-Doppel an der Seite von Laura Robson.