Andy Murray gewinnt sein 1000. Karriere-Match

Murray spielt seit Jahren mit einer künstlichen Hüfte und hat angekündigt, seine Karriere in diesem Jahr zu beenden. Bei Olympia in Paris will er aber noch dabei sein. Ebenfalls eine Runde weiter in England ist der topgesetzte Spanier Carlos Alcaraz dank eines 6:1,7:5 gegen den Argentinier Francisco Cerundolo. Mit Lorenzo Musetti sorgte hingegen ein Italiener für eine Überraschung, in dem er den Ranglistensiebenten Alex de Minaur mit 1:6,6:4,6:2 aus dem Bewerb nahm. Mit Ben Shelton (USA-6) und Ugo Humbert (FRA-8) schieden weitere hoch eingeschätzte Akteure gleich zu Beginn aus.