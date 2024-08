Neueste Messungen zeigen: Luft wird immer besser

Trend bestätigt sich über viele Jahre

Der langjährige fallende Trend setzt sich demnach fort, in den vergangenen zehn Jahren ist die Feinstaub-Belastung bei PM10-Partikeln um 33,3 Prozent und bei den viel kleineren PM2,5-Partikeln um 52,6 Prozent gesunken. Stickstoffdioxid ging in dieser Zeit um 38,9 Prozent zurück. „Die Daten zeigen, dass die Luft in unserem Land seit vielen Jahren tendenziell sauberer wird. Dafür gibt es mehrere Gründe: Autos werden schadstoffarmer, Heizen sauberer, Wohnbau ökologischer“, erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Man sei damit auch bereits für künftig noch niedrigere Grenzwerte gut aufgestellt.