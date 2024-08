Wo jetzt die meisten freien Jobs zu haben sind

Einerseits sind die Zahlen dramatisch: In Tirol stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Juli des Vorjahres um 17,4 Prozent, in Salzburg um 16 Prozent und in Oberösterreich um 14,7 Prozent (siehe Grafik). Österreichweit im Branchenvergleich besonders groß war das Arbeitslosen-Plus in Industrie und Gewerbe (plus 17,9 Prozent) und am Bau. Doch andererseits stieg zugleich auch die Zahl der ausgeschriebenen Stellen an.