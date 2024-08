16-jähriges Düsseldorf-Talent beim Baden ertrunken

Der deutschen „Bild“-Zeitung zufolge sei der U17-Spieler am Dienstagnachmittag mit anderen Jugendlichen eines Fußballcamps zum Baden an den Duisburger Bertasee gefahren. Gegen 18.30 Uhr sei die Feuerwehr samt Wasserrettungsstaffel am Unfallort angetroffen, um den untergetauchten Fußballer zu retten, heißt es. Zwar hätte man Opoku-Mensah wiederbeleben können, gegen 20.30 Uhr mussten die Ärzte im Krankenhaus jedoch den Tod des Buben feststellen.