Kinder entdeckten das Innsbrucker Landesgericht

Was darf ein Zeuge sagen? Warum darf ein Beschuldigter lügen? Was ist, passiert, wenn Ermittlungen Jahre dauern? Diese und viele weitere Fragen konnten sich Kinder zwischen zehn und 16 Jahren bei der Veranstaltung „Recht einfach erklärt“ der jungen Uni Innsbruck nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis einfach erklären lassen. Vor wenigen Tagen schlüpften die Jüngsten in die Rolle von Staatsanwalt, Richter und Verteidiger und erhielten von Richter Thomas Wallnöfer und Markus Frischhut vom MCI einen Einblick in eine Gerichtsverhandlung.