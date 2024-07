Assad sitzt fest im Sattel

Der Westen hat sich in diesem Krieg von Anfang an verkalkuliert, Assad und das ganze Land mit Sanktionen überzogen, die schlussendlich nur die Bevölkerung trafen und auch das Nachbarland Libanon mit in den wirtschaftlichen Abgrund rissen. Assad aber blieb an der Macht – dank seiner Freunde in Moskau und in Teheran. Und er ist es bis heute. „Ob es uns gefällt oder nicht, Assad sitzt heute fester im Sattel denn je“, sagte Österreichs Außenminister Schallenberg jüngst. Und er fordert gemeinsam mit mehreren europäischen Kollegen ein Umdenken in der Syrienpolitik. „Ohne Scheuklappen und Denkverbote“, wie er sagt.