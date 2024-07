Das Olympische Feuer am Ballon ist gar nicht echt

„Das Symbol einer Flamme ist wichtig“

„Für die Olympische Bewegung ist nur das Symbol einer Flamme wichtig, die nicht vor dem Ende der Spiele erlischt. Diese Flamme ist die wahre olympische Flamme, in Anlehnung an die Entzündungszeremonie in Olympia und den olympischen Fackellauf durch Frankreich“, so ein OK-Sprecher gegenüber der englischen Zeitung „The Telegraph“.