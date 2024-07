9 Messerstiche: Brutaler Mordversuch oder Notwehr?

Doch als die Streitereien in der Wohnung immer lauter wurden, sei er doch hineingegangen. „Warum?“, interessiert Richterin Kornelia Philipp, „wenn Sie doch solche Angst vor ihm hatten?“ – „Ich dachte, ich könnte den Streit schlichten.“ Doch das „Schlichten“ endete mit neun Messerstichen in Bauch und Rücken des Gegners. „Er ist wie ein Berserker auf mich losgegangen. Ich dachte, er will mich schwer verletzen“, sagt der Angeklagte. Als er bemerkte, dass er den 39-Jährigen gestochen hat, sei er in Panik davon gerannt. Die Tatwaffe, sein eigenes Taschenmesser, warf er in die Mur.