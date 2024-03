Betrunkener stach auf Ehemann von Freundin ein

Am Freitag gegen 19.30 Uhr kam es in der Wohnung eines Ehepaares in Peggau zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 38-jährigen Ehemann und einem 45-jährigen Bekannten der Ehefrau. Dabei dürfte der 45-Jährige im Vorraum der Wohnung dem Ehemann mit einem Messer mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers zugefügt haben.