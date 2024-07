Signierte Poster zum Kinohit des Jahres gewinnen

Für Hugh Jackman ist „Deadpool & Wolverine“ ein besonderes Comeback. Nachdem er 2017 in „Logan“ angeblich zum letzten Mal in die Rolle des Wolverine schlüpfte, überraschte er die Fans mit seiner Rückkehr. Die Zusammenarbeit mit Ryan Reynolds, der Deadpool seit 2016 verkörpert, hat neue Dynamik und frischen Wind in das Marvel Universum gebracht. Die beiden Schauspieler ergänzen sich perfekt und liefern gemeinsam unvergessliche Szenen, die das Publikum jubeln lassen.