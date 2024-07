Wohin sind bloß die vielen Wölfe verschwunden?

Das nächtliche Heulen ist verstummt: Von sieben Wolfsrudeln, die 2022/23 in Österreich noch als heimisch galten, ist nur mehr ein einziges geblieben – im Schutz(gebiet) des Truppenübungsplatzes Allentsteig. Was hinter der rasanten Entwicklung steckt, warum wir hier ein Sonderfall in der EU sind und wie diese das bald ändern könnte, erläutert Wolfs-Doyen Kurt Kotrschal.