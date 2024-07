Bürgermeister musste Badegäste selbst abweisen

Temperaturen jenseits der 30 Grad und keine Wolke in Sicht: Am vergangenen Sonntag strömten daher einmal mehr Tausende Besucher zu den Feldkirchner Badeseen. Dessen Parkflächen sind zwar großzügig, aber dennoch begrenzt: „Ich war auf einer Geburtstagsfeier, als ich am frühen Nachmittag den Anruf bekam, dass bei den Seen wieder einmal alles voll sei und wir das regeln müssten“, berichtet David Allerstorfer, Bürgermeister von Feldkirchen. „Also sind mein Vize und ich schnell hingefahren und haben selbst die Zufahrt gesperrt, um gefährliche Situationen zu verhindern!“ Dort standen sie in der brütenden Nachmittagshitze und erklärten geduldig jedem enttäuschten Badegast, warum eine Zufahrt zu den Seen gerade nicht möglich war.