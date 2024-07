Weltkompetenz dirigiert Premierenoper in Salzburg

„Er führt einen schnell auf die falsche Fährte und hat eine Fülle von Fallen aufgestellt. Um die Oper zu verstehen, muss man Strauss gut kennen“, so der Berliner, der das von sich definitiv behaupten kann. Nicht umsonst erscheint im September ein Buch über den Komponisten, in dem Thielemann seine Lehren aus der jahrzehntelangen Arbeit an Strauss teilt und andere Musiker vor Fallen und Fehlern bewahren möchte, die er selbst gemacht hat. „Ich find’s ganz gut gelungen“, fasst Thielemann, bis 2022 in Salzburg Intendant der Osterfestspiele, mit seiner unverkennbaren Berliner Schnauze zusammen.