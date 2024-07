Spanien: „Viva Teneriffa“

Was nach meinem Besuch auf Teneriffa in erster Linie in Erinnerung bleibt, sind aber die Menschen. Die Herzlichkeit und Offenheit – vor allem im Norden – ist überwältigend. Solch Gastfreundschaft habe ich selten erlebt. Teneriffa ist ein Paradies der Freundlichkeit, wo man sich als Fremder nicht als Fremder fühlt. Galt mein „Viva España“ anfangs einem Torjubel, gilt es jetzt jener Insel, die mich mit so offenen Armen empfangen hat.