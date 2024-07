So viel Geld kann man bei Olympia mit Wetten holen

Wettanbieter tipp3 hat spezielle Medaillenwetten für die Olympischen Spiele in Paris im Programm. Holt Österreich fünf bis acht Mal Edelmetall in Frankreich gibt es für einen Euro drei Euro. Bei elf oder mehr Medaillen beträgt die Quote 10,00 – so wie auch bei ein bis zwei Medaillen. Wer dagegen zehn Euro auf einen „Salto Nullo“ setzt, erhält 330 Euro.