„Hier vor Ort live dabei zu sein, ist gigantisch“

„Großartig, was sie auf die Beine stellen“

Am Dienstag beim Generali Open in Kitzbühel live dabei zu sein, sei „gigantisch“. Hoskowetz: „Wenn ich denke, wie wir früher hier gespielt haben – ich habe das Juniorenturnier gewonnen, bin hier Tiroler Meister geworden und habe hier eigentlich meinen größten Erfolg gefeiert, indem ich den Australier Colin Dibley – der das Turnier im Jahr zuvor gewonnen hatte – geschlagen habe, war da natürlich noch nicht so viel Rummel wie heute. Turnierdirektor Alexander Antonitisch und seinem Team muss man ganz klar gratulieren – es ist großartig, was sie auf die Beine stellen.“