Österreichische Lösung soll KI-Fehler verhindern

Robustheit und Fairness

Von einem solchen neuronalen Netz werden den Forscherangaben zufolge zwei wichtige Eigenschaften verlangt: „Robustheit und Fairness“, so Athavala. Ist es robust, dann sollten zwei Situationen, die sich nur in kleinen Details unterscheiden, auch zum selben Ergebnis führen. Als „fair“ gilt ein neuronales Netz, wenn es dasselbe Ergebnis bei zwei Situationen liefert, die sich nur in einem, für die Entscheidung belanglosen Wert unterscheiden.