Austria-Partie nicht im ORF! Fans müssen zahlen

Ilves gut in Schuss

Die Austria geht als Favorit in das Duell, jedoch steckt Ilves voll im Meisterschaftsbetrieb und ist richtig gut in Schuss. Nach 17 Runden hat man nur zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer HJK Helsinki, und mit 36 Treffern ist man das mit Abstand torgefährlichste Team der Liga.