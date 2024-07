König Georg VI. gefiel Baumas Tracht

„Alle aus dem Häuschen“

Auch die „Vorarlberger Nachrichten“ hatten in London einen eigenen Korrespondenten: „Wir Österreicher dürften wohl den schönsten Tag der zur Zeit in London durchgeführten 14. Olympischen Spiele hinter uns haben. Wir alle waren an diesem glühenden Samstag nachmittag aus dem Häuschen, als unsere Vertreterin im Speerwerfen Herma Bauma … ihre finnische Konkurrentin Parviainen, die sich nach dem ersten Durchgang schon an die Spitze gesetzt hatte, um fast 2 Meter übertraf. Es war für alle ein erhebender Augenblick, als wenig später bei der Siegerehrung die rotweißrote Fahne am Siegesmast gehisst wurde, als unsere überglücklich strahlende Herma die Goldmedaille in Empfang nehmen durfte und die Militärkapelle unsere Nationalhymne intonierte, die von mehr als 80.000 Menschen in Ehrfurcht stehend mitangehört wurde.“