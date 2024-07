„Untragbar“: Horner verliert bei Perez die Geduld

„Das wird nicht einfach“

In der Konstrukteurswertung liegen die Bullen zwar immer noch in Führung, der Vorsprung auf Ferrari, McLaren und Co. schrumpft jedoch stetig. Vor allem wegen Perez ... „Wegen seines Fehlers steht er erneut vor einem schwierigen Rennen. Von Startplatz 16 auf dem engen Hungaroring in die Punkte zu gelangen, das wird nicht einfach“, lässt Horner wenig Raum für Optimismus. „Wenn wir uns behaupten wollen, dann brauchen wir beide Fahrer. Wir aber haben in der Regel nur einen Wagen, der vorne mitmischt. Wir können uns das auf Dauer nicht leisten.“