„Mit dieser Leidenschaft sollte es klappen!“

Pflichtspielstart in Finnland

Am Donnerstag steht nun in Finnland gegen Ilves Tampere Pflichtspiel Nummer eins an. Helm und sein Team haben den Gegner in der Quali der Conference League bereits genau unter die Lupe genommen. „Wir wissen, was auf uns zukommt.“ Kunstrasen, eine spielstarke Mannschaft, die mitten im Ligabetrieb steht, in der finnischen „Veikkausliiga“ nur zwei Punkte hinter Platz eins liegt.