Austria legt gegen Top-Klub Porto starken Test hin

Andreas Gruber wurde nach einem Griff auf den Oberschenkel früh ausgewechselt. Die Offensive, die sich im letzten Test einige gute Chancen erarbeitete, aber nur einmal aufs Tor schoss, wird laut Sportvorstand Jürgen Werner noch Zuwachs bekommen. „Wir werden noch einen jungen Stürmer holen, der schon in der Pipeline ist“, sagte Werner im ORF. Weitere Neuzugänge wolle man sich vorerst offen lassen. Am kommenden Donnerstag eröffnet die Austria in Finnland die Pflichtspielsaison. Gegner in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League ist Ilves Tampere.