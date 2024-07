Wie haben Sie das Attentat erlebt, Frau von Damm?

Ihre Adresse im ersten Wiener Gemeindebezirk ist Treffpunkt der illustren Wiener Gesellschaft, ihr „Manhattan“ ein absoluter Geheimtipp: Helene von Damm liebt es auch nach ihrer Zeit als Botschafterin noch immer, Gäste zu empfangen. Sie hat gerade ihren täglichen „Powernap“ gehalten, als sie uns am frühen Nachmittag in einem geblümten Sommerkleid in ihre Dachterrassenwohnung mit Blick auf die Kaisergruft bittet.