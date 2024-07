Pogacar zerschmettert Konkurrenz auf 19. Etappe!

Am Samstag steht das letzte Teilstück im Hochgebirge auf dem Programm. Mehr als 4700 zu überwindende Höhenmeter und vier Anstiege warten bei der Bergankunft in den Alpen am Col de la Couillole auf das Fahrerfeld, zum Abschluss am Sonntag gibt es noch ein hügeliges Einzelzeitfahren. Vingegaards letzte Hoffnung auf das Gelbe Trikot ist ein Blackout von Pogacar.