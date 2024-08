Auswandern: Welches Land würden Sie wählen?

Österreich bietet als Land viele Vorzüge, aber manche zieht es trotzdem hinaus in die weite Welt. Ob innerhalb Europas oder nach Übersee – wohin würden Sie auswandern, wenn Sie die Möglichkeit hätten? Welches Land stünde ganz oben auf Ihrer Liste und wohin würden Sie niemals freiwillig ziehen? Welche Faktoren beeinflussen die Wahl Ihres Wohnorts? Und was würden Sie an Österreich vermissen? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!