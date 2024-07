Dem Defensiv-Coup folgte ein Offensivschlag

Mit Martin Kreuzriegler gab’s Verstärkung in der Innenverteidigung. Der 30-jährige Oberösterreicher kommt aus Norwegen, hat bis Ende Juni bei Valerenga Oslo beim Ex-Klub von Sturms Seedy Jatta in der 2. Liga gespielt. Zuvor war er bei Widzew Lodz (Pl), Sandefjord (No) und Hibernians (Malta). In Österreich war er größtenteils in der Zweiten Liga bei BW Linz, Horn, Lustenau und beim FAC. Der Neue, der für zwei Jahre unterschrieb, fiebert seiner Graz-Premiere entgegen: „Der GAK ist das erste Jahr zurück in der Bundesliga, ich kann’s kaum erwarten!“