Ehrlich jetzt: Welcher Chinese reist mit dem Ziel nach Europa, endlich eine traumhaft schöne Textilfabrik in der italienischen Ortschaft Celerino besichtigen zu dürfen? „Ich habe nur Touristen transportiert“, sagt der Angeklagte am Landesgericht Eisenstadt, der im April in St. Martin an der Raab vom Bundesheer gestellt wurde – nachdem er erst an den Kontrollen vorbeigerast war und sich dann mit dem Auto eingebaut hatte. „Die Bremsen haben nicht funktioniert.“