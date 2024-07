Waldrappe aus Drucker helfen bei Wiederansiedelung

Zur Sicherung einer stabilen Waldrapp-Population in Europa werden heuer auch in Zoos geschlüpfte Jungtiere ausgewildert. Zurzeit werden 36 junge Waldrappe von ihren menschlichen Ziehmüttern an ein Ultraleichtflugzeug gewöhnt, mit dem den Vögeln der Weg in ein Überwinterungsgebiet in Andalusien gezeigt werden wird, hieß es in der Aussendung.