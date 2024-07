Wo einst auf der Soboth Glas produziert wurde

Und zu guter Letzt ein Tipp am Rande: Wer seine alten Wanderschuhe an den Nagel hängen will, kann das an der Jakobiwand in Soboth tun und gleichzeitig einen Wunsch an den Schutzheiligen des Dorfes richten. Der Heilige Jakobus wird ihn erfüllen, so wird es zumindest im Dorf erzählt. Fazit: „Hülft‘s nix, so schod‘s nix.“