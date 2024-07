Respekt und Toleranz im Kampf gegen den Lärm

Schon leichter Lärm kann bei einer gewissen Regelmäßigkeit zur echten Belastung werden. In der „Am Schauplatz“-Reportage „Wohnen wo es laut ist“ (heute, ORF 2, 21.05 Uhr) fährt Nicole Kampl quer durchs Land, um mit Betroffenen und Verursachern zu sprechen. So kämpft die Wiener Arena als Subkulturinstitution mit einer neuen Soundanlage gegen vereinzelte, aber beharrliche Beschwerden aus den angrenzenden Wohntürmen, verzweifeln Anrainer im niederösterreichischen Rauchenwarth an jährlich 4700 Nachtflügen oder ärgert sich die Innsbruckerin Frau Eder über einen neu gebauten Spielplatz neben ihrer Wohnung.