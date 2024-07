Kolumbiens Verbandschef wieder in Freiheit!

Infolge der Tumulte gab es insgesamt 27 Festnahmen, 55 Menschen wurden des Stadions verwiesen. Das Stadion ist in zwei Jahren auch Spielort bei der WM-Endrunde, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Der Bezirk Miami-Dade in Florida will nun das Sicherheitsprotokoll für die WM überarbeiten. Man arbeite mit den Veranstaltern zusammen, um eine umfassende Überprüfung aller Sicherheits- und Schutzprotokolle durchzuführen, hieß es in einer Erklärung.