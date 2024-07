Copa-Randale in Kolumbien: Mehrere Tote

In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires hatten Tausende Fans den Sieg ihrer Nationalmannschaft am Obelisk im Zentrum gefeiert. Da einige selbst in den frühen Morgenstunden die wichtige Avenida 9 de Julio nicht für den Berufsverkehr freigeben wollten, ging die Polizei mit Wasserwerfern gegen sie vor, wie im Fernsehen zu sehen war.