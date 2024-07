Sommerpakete von Tchibo gewinnen

Einen Hauch Italien in Ihr Schlafzimmer

Mit der temperaturausgleichenden Bettwäsche von Tchibo aus 100 % Baumwolle sowie den süßen Zitronenschälchen bringt die Kultmarke das italienische Flair direkt in Ihr Zuhause. Neben der sommerlichen Bettwäsche mit Zitronen-Aquarell-Alloverprint hat Tchibo auch Schälchen in Zitronenform aus hochwertigem Steinzeug gefertigt, welche sich perfekt für Antipasti, Dips oder einfach als dekorativer Hingucker eignen. So bringen Sie ein wenig italienischen Flair in Ihre vier Wände.