Einsatz: Erneut Streit mit Schusswaffe in Wien!

Erneut ist es zu Schüssen in Wien gekommen. Nach dem Sonntagabend zwei junge Männer am Yppenplatz schwere Verletzungen durch eine Schusswaffe erlitten haben, ist es kurz nach Mitternacht erneut zu einer Drohung mit einer Schießwaffe in der Donaustadt gekommen. Einer der Beteiligten war erst 19 Jahre alt.