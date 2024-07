Schüsse in Wien – Opfer noch nicht einvernommen

Die beiden Schwerverletzten (18 und 22 Jahre alt) sind nach den Schüssen am Yppenplatz in Wien-Ottakring am Sonntagabend noch nicht einvernommen worden. Die Tätergruppe ist weiterhin flüchtig und die Hintergründe der Auseinandersetzung nach wie vor unklar. Die Opfer befinden sich noch im Spital, ihr Zustand ist stabil.