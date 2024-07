Brunson verzichtet auf über 100 Millionen Dollar

„Bereitschaft, Opfer zu bringen“

Brunson verzichtete auf den höher dotierten Vertrag, damit seinem Team mehr Spielraum für die Verpflichtung anderer Spieler bleibt. „Seit Jalen vor zwei Jahren zu uns gekommen ist, ist er stets mit gutem Beispiel vorangegangen und zeigt weiterhin die Bereitschaft, für diese Organisation, seine Teamkollegen und jeden in der Knicks-Familie Opfer zu bringen“, sagte Knicks-Präsident Leon Rose. Brunson ist in New York Publikumsliebling und will mit den Knicks den ersten NBA-Titel seit 1973 holen.