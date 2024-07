Geniestreich! Yamal ließ sogar Pele hinter sich

Am Tag vor dem Finale am Sonntag wird Lamine Yamal Nasraoui Ebana, wie der nahe Barcelona geborene Sohn einer Auswanderin aus Äquatorialguinea und eines Marokkaners mit vollem Namen heißt, 17 Jahre alt. Einen speziellen Wunsch habe er nicht, gab er nach dem 2:1 gegen den Vizeweltmeister am Dienstagabend in München an. „Nur gewinnen, gewinnen, gewinnen“, sagte das Supertalent des FC Barcelona. „Mein Ziel war es, meinen Geburtstag hier in Deutschland zu feiern“, meinte der Flügelstürmer.