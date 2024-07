Nach Sturm-Tragödie in Linz ermittelt die Polizei

Die Bäume müssen womöglich schon bald einem weiteren Sturm standhalten: „Diese Woche werden sicher Gewitter dabei sein“, prognostiziert Meteorologe Alexander Ohms von GeoSphere Austria. Etwa am Mittwoch, vor allem aber am Freitag. „Das könnte am frühen Abend potenziell wieder eine markante Gewitterlinie werden, ähnlich wie am Samstag“, so Ohms: „Die Unwetter ziehen schnell durch, das gefährlichste ist der Wind.“