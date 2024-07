Zeugin: „Stühle, Tische und Zelte flogen herum“

Baum stürzte um

Das größte Unglück spielte sich am Tummelplatz ab, wo gegen 20.30 Uhr Teile eines großen Baumes umstürzten und mehrere Personen trafen. Besonders schlimm eine Mutter (41) und ihre neunjährige Tochter aus Kremsmünster: Sie lagen bewusstlos am Boden. Passanten, darunter eine Ärztin, leisteten sofort Erste Hilfe, bevor ein Notarzt übernahm und die beiden in Krankenhäuser brachte. Bei dem Vorfall wurden zudem vier weitere Personen verletzt, darunter drei Kinder im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren.