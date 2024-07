„Das nächste Mal überleben wir das nicht mehr“

Josef Breitenfellner ist seit zwei Jahren Hausmeister in der Anton-Hesch-Gasse 4 in Vöcklabruck. Er wohnt im ersten Stock, hat beim Brand Sonntagnacht Glück gehabt. „Es war eine Katastrophe. Aufmerksam wurde ich durch eine Frau, die am Gehsteig gekniet ist, geschrien und gebetet und nach oben gedeutet hat. Ich dachte zuerst an einen Suizid, dass jemand aus dem Fenster springt, doch dann hab’ ich gesehen, dass überall Feuer war. Ihre Kinder und der Mann waren noch im Haus und die junge Frau war komplett hysterisch“, schildert Breitenfellner die dramatischen Momente.