Aus! Scheidung bei Ferrari und Chassis-Technikchef

„Nach beinahe zwei Jahrzehnten bei Ferrari hat Cardile seine Kündigung eingereicht. Daher wird die Chassis-Abteilung ab sofort interimsweise von Teamchef Frédéric Vasseur geleitet werden. Alle bei Ferrari danken Enrico für seine harte Arbeit über all die Jahre“, so die „Scuderia“ in einer Aussendung.